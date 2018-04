PSV biedt Belgisch toptalent (16) profcontract aan

De 16-jarige verdediger Emmanuel Matuta heeft een contract getekend voor drie seizoenen bij PSV. De Belgische jeugdinternational was al aanvoerder van de U16-ploeg van de Nederlandse topclub. Nu krijgt hij dus zijn kans in de A-kern van de kersverse kampioen van de eredivisie.

Emmanuel Matuta omschrijft zichzelf op PSV TV als een duelkrachtige en agressieve verdediger met een goed positiespel. Bovendien is hij sterk in de opbouw. Voor de Belg met Congolese roots is het contract een droom die uitkomt. “Het stadion is hier echt prachtig en ik kijk er naar uit om erin te spelen. Ik ben ook gelukkig dat ik mijn familie blij kon maken. Zij zijn misschien nog trotser dan ik.”

De verdediger verkoos vier jaar geleden de jeugdwerking van PSV boven die van Anderlecht. Hij maakte toen de overstap van KV Mechelen. “PSV is een grote club en bovendien is het voetbal hier in Nederland beter. We hebben ook uitstekende trainers zoals bijvoorbeeld André Ooijer en Wilfred Bouma.”, besluit Matuta.