Koppel met hond aangereden op zebrapad in Schaarbeek

Schaarbeek - Een man en een vrouw die met hun hond de straat overstaken in Schaarbeek zijn op een zebrapad aangereden. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht maar zijn niet in levensgevaar. De hond kwam met de schrik vrij.

Het koppel stak donderdag in de late namiddag het kruispunt van de Lambermontlaan en de Chazallaan in Schaarbeek over. Op het zebrapad werden ze aangereden door een chauffeur die hen niet gezien had, bevestigt Louise Weber van de lokale politie.

De man en de vrouw zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun leven is niet in gevaar. De hond die ze bij zich hadden, kwam met de schrik vrij en werd door omstaanders opgevangen.

De politie van de zone Brussel-Noord voert het onderzoek.