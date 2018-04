Vijf mannen die vrouw kelder inlokten en seks met haar filmden niet veroordeeld voor verkrachting omdat ze niet tegenstribbelde

Een Spaanse rechtbank heeft vijf mannen die na de stierenrennen in Pamplona beschuldigd werden van verkrachting, een veel lichtere straf gegeven. Het slachtoffer stribbelde op de videobeelden van de verkrachting niet tegen, en daarom is er voor de rechtbank enkel sprake van seksueel misbruik, wat de mannen een veel lichtere straf opleverde. De verontwaardiging in Spanje is groot.

Al twee jaar lang houdt het verhaal het Spaanse volk in de ban. Tijdens de stierenrennen in Pamplona van 2016, lokten vijf mannen die zichzelf de ‘wolvenroedel’ noemden een vrouw van achttien jaar oud mee naar de kelder van een flatgebouw langs het parcours. Daar stelden ze zich met zijn vijven op rond de vrouw, kleedden ze haar uit en hadden onbeschermde seks met haar. Enkele mannen filmden het hele gebeuren en deelden de video’s in hun Whatsapp-groep.

Die video’s van wat in de publieke opinie een verkrachting was, hebben er nu echter voor gezorgd dat de mannen een heel wat lichtere straf gekregen hebben. Aangezien de vrouw in kwestie zich op de beelden niet leek te verweren tegen haar belagers en alles eerder apathisch, met gesloten ogen onderging, was er volgens de rechter geen sprake van geweld. En laat de aanwezigheid van geweld of intimidatie nu net het verschil zijn tussen het vonnis van verkrachting en seksueel misbruik, een misdaad waar volgens de Spaanse wetgeving een veel minder strenge straf op staat.

“Ik geloof je”, een vaak herhaalde slogan om het slachtoffer te steunen. Foto: REUTERS

In plaats van de twintig jaar cel die de twintigers te wachten stond bij verkrachting, werden ze nu veroordeeld tot negen jaar cel en het betalen van een schadevergoeding van 50.000 euro aan het slachtoffer.

Na de uitspraak van de rechter brak de hel los. Foto: EPA-EFE

Buiten de rechtbank werd al luid geprotesteerd tegen het verdict. “Het is verkrachting, geen misbruik”, klonk het, en er worden nog manifestaties gepland tegen het vonnis. “Als vijf mensen die een meisje omsingelen geen agressie is, dan moeten we ons afvragen wat er mis is met onze criminele code”, liet minister van Gelijke Kansen Soledad Murillo optekenen in de nasleep van het proces. Ook de nationale politie besloot zijn duit in het zakje te doen: “Nee is nee, we staan aan je zijde.”

Zowel het slachtoffer als de daders kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis. Door de grote verontwaardiging in Spanje lijkt dat bijna met zekerheid te zullen gebeuren.