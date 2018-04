WK-wedstrijd van Rode Duivels tegen Panama krijgt plots nieuwe dimensie na dure(?) belofte van elektroketen

Geef het maar toe: u telt de dagen af naar het WK voetbal in Rusland. Dat start op 14 juni met een wedstrijd tussen het gastland en Saoedi-Arabië. De Rode Duivels spelen vier dagen later hun eerste groepswedstrijd tegen Panama. Een tegenstander waar onze nationale voetbalhelden veel goals zouden tegen moeten scoren. Om het vertrouwen op te krikken, maar ook potentieel voor een deel van hun supporters.

De Rode Duivels spelen in Groep G ook nog tegen Tunesië en Engeland. In een potentiële achtste finale komen ze Kevin De Bruyne en co. uit tegen één van Colombia, Japan, Polen en Senegal. Daarna volgt een mogelijke kwartfinale tegen Duitsland of Brazilië.

Zover zijn de Belgen uiteraard nog niet, maar ze kunnen hun supporters wel een mooi cadeau schenken als ze de netten regelmatig doen trillen in Rusland. Bij Krëfel hebben ze namelijk een ludieke WK-actie bedacht. Wie vanaf middernacht 26 april 2018 een TV-toestel met een scherm van minimum 55 inch aankoopt, kan deelnemen.

Als de Rode Duivels vervolgens meer dan 15 doelpunten scoren tijdens het WK, krijgen alle deelnemers hun aangekochte TV bij de multimediaketen terugbetaald. Ook doelpunten tijdens verlengingen tellen mee, die tijdens strafschoppenreeksen niet. De wedstrijd tegen Panama kan deze uitdaging meteen maken of kraken. Tegen Tunesië en zeker Engeland wordt veel scoren een stuk moeilijker, en in de groepsfase wordt het vaakst gescoord.

Foto: Photo News

Niet vanzelfsprekend

Bovendien is vijftien keer scoren op een WK-tornooi niet vanzelfsprekend. Tijdens de vier edities sinds de start van deze eeuw slaagden daar amper vier landen in: Duitsland (17) en Nederland (15) in 2014, Duitsland (16) in 2010 en Brazilië (18) in 2002. Deze teams haalden minstens de halve finales en speelden dus de maximum van zeven wedstrijden. Enkel Duitsland in 2014 en Brazilië in 2002 slaagden erin om al in de halve eindstrijd de kaap van de vijftien goals te ronden.

De Rode Duivels namen deel aan twee van de onderzochte Wereldkampioenschappen. In 2002 werden ze uitgeschakeld in de achtste finales door Brazilië en scoorden ze zes doelpunten. Vier jaar geleden was de kwartfinale het eindstation na een nederlaag tegen Argentinië en het scoren van zes goals. Denk dus goed na alvorens je een nieuwe TV aanschaft, al is het wel een geslaagde reclamestunt.