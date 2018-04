Silvie leest samen met buurtbewoners poëzie die gesprekken losweekt over eenzaamheid en armoede: “Dit is geen therapie, maar het werkt wel therapeutisch”

Noem het geen boekenclub of theekransje. In een volkswijk in hartje Antwerpen lezen Silvie Moors en haar collega’s elke vrijdagochtend samen met buurtbewoners literatuur. Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Afrikaanse poëzie: stevige teksten die gesprekken losweken, over het leven van de deelnemers, een leven dat vaak getekend wordt door eenzaamheid, armoede of psychische kwetsbaarheid. “Dit is geen therapie, maar het werkt wel therapeutisch.”