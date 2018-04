Politie haalt forum voor hackers met naaktfoto’s offline

Brussel - De Nederlandse politie heeft met de inbeslagname van een server een online forum voor hackers, die naaktfoto’s en -video’s uitwisselden, offline gehaald. De Belgische politie beschikt over beelden die door de Nederlandse collega’s nog onderzocht moeten worden.

In het onderzoek, dat een jaar in beslag nam, zijn vijf Nederlandse verdachten gearresteerd. Dat maakte het parket van Nederlands-Limburg donderdag bekend. De bezoekers van het forum probeerden naaktfoto’s en -video’s van meisjes en jonge vrouwen te delen op meer verborgen plekken op het internet, die ze uit de clouds van hun slachtoffers stalen.

De Nederlandse politie en het openbare ministerie zijn al ruim een jaar bezig met het complexe cybercrime-onderzoek. De speurders arresteerden drie verdachten in Culemborg, Groningen en Heerlen. Op hun computers en telefoons stonden enorme hoeveelheden persoonsgegevens en beeldmateriaal van vrouwen. Bij twee andere verdachten in Terneuzen en Geleen werden digitale gegevens in beslag genomen.

In maart 2017 ging de zaak aan het rollen, omdat een jonge vrouw ontdekte dat beeldmateriaal uit haar cloud, een externe opslagplek voor digitale gegevens, gestolen was en op het internet was geplaatst. Een dertiger uit Groningen kwam in beeld als bezitter van beeldmateriaal van vrouwen. Hij had contact met een twintiger uit Heerlen, die op zijn computer een cryptocontainer had staan met beeldmateriaal van honderden Nederlandse vrouwen.

Bij de vier anderen vonden speurders persoonsgegevens van een groot aantal vrouwen op wie ze het gemunt hadden. Bij honderden wisten ze toegang te krijgen tot mailboxen, sociale media-accounts en digitale opslagplekken zoals clouds.