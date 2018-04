Wouter Beke op 169 dagen van de grote test: “In 1999 schreven ze ook al over de ondergang van CVP”

CD&V lag de voorbije weken uitgeteld in de touwen. De mislukte transfer van de ­orthodoxe jood Aron Berger deed de partij op haar grondvesten daveren. En nu de weg naar de verkiezingen is ingeslagen, zitten de christendemocraten ook in de regeringen in de verdrukking. Voorzitter Wouter Beke panikeert niet. “Mijn kompas hangt niet af van een peiling, maar van mijn overtuiging. Waarom zou CD&V niet weer die grote volkspartij kunnen worden?”

Ooit was Wouter Beke de huisideoloog van de partij. Sinds acht jaar is hij huisideoloog én partijvoorzitter. Wanneer het tijdens het interview over grote maatschappelijke kwesties of filosofische bespiegelingen ...