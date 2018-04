Toeristen zes maanden verbannen van mooiste eiland ter wereld: “Ze hebben er een beerput van gemaakt”

Het Filipijnse eiland Boracay wordt verboden terrein voor toeristen. Boracay, ooit verkozen tot mooiste eiland ter wereld, moet volgens de Filipijse president Rodrigo Duterte dringend opgeruimd worden. Volgens hem is het eiland ondertussen “een echte beerput”. De opruimactie zal zes maanden.

Parelwitte stranden en kristalhelder water. Boracay is een van de meest populaire bestemmingen in de Filipijnen en werd in 2012 verkozen tot “mooiste eiland ter wereld”. Maar de komende zes maanden zal geen enkele toerist een voet op het eiland zetten, omdat het een grondige opruimbeurt nodig heeft. Na een bezoek aan Boracay was president Duterte volgens lokale media “compleet in shock” door de milieu-inbreuken die van het eiland een ‘beerput’ gemaakt hadden.

Foto: Shutterstock

Meer dan 600 mensen zijn ingezet voor de opruimactie. Politieagenten, militairen en de kustwacht zullen erop toezien dat niemand, behalve lokale bevolking, het eiland betreedt. Ze werden daarvoor zelfs zwaar bewapend.

Naar schatting 36.000 jobs staan op de helling omdat de actie inkomsten uit toerisme tegenhoudt. Hoewel de president de maatregel noodzakelijk vindt, zal de overheid er naar schatting zo’n 633 miljoen euro door mislopen. “Daar moeten we door, want het is nodig om het eiland te behouden en te beschermen”, zegt Frederick Alegre, secretaris voor Toerisme. “Hierna kunnen we de gloriedagen van Boracay opnieuw beleven.”