353 banen op de tocht bij Bpost, vakbonden reageren verontwaardigd

Bpost wil de volgende jaren 353 banen schrappen: door automatisering, maar vooral door het uitbesteden van alle catering- en schoonmaakdiensten. De vakbonden willen het aantal ontslagen zoveel als mogelijk beperken, maar reageren in afwachting van een onderhoud met de directie verontwaardigd.

De directie van Bpost maakte de beslissing donderdagmiddag bekend tijdens een vergadering van het paritair comité. Tegen het einde van 2020 zouden honderden banen verdwijnen, vooral bij de catering- en schoonmaakdiensten. Ook in de contactcentra zouden 90 tot 130 voltijdse jobs moeten sneuvelen.

Bpost verdedigt de beslissing als zou het bedrijf in volle verandering zijn: “Het gaat hier voor alle duidelijkheid om een plan dat we nu met de sociale partners verder willen onderhandelen. Maar als we de tewerkstelling ook in de toekomst willen garanderen, moeten we nu handelen. Een deel van die diensten wordt al sinds 2004 uitbesteed. Aangezien bijvoorbeeld maaltijden maken en poetsen niet de hoofdtaken van Bpost zijn, willen we die taken nu helemaal uitbesteden”, aldus woordvoerster Barbara Van Speybrouck.

Automatisering

De herstructurering in de contactcentra houdt dan weer verband met de verwachte verdere boom van de pakjesmarkt. Die groeide vorig jaar met 28 procent. “Klanten willen hun pakje zo snel mogelijk ontvangen en stellen hier veel vragen over. We moeten onze processen daaraan aanpassen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een app met realtime informatie. Als we dat niet doen, zal ons contact center overbevraagd worden.” Maar meer automatisering betekent naar verwachting ook minder telefonische oproepen.

Bpost wil verder ook het job mobility center hervormen. Daar komt personeel terecht van wie de functie is verdwenen, en die dus via loopbaanbegeleiding naar een andere job worden begeleid. Nu kan men onbeperkt in dat traject blijven, maar de directie wil de termijn begrenzen. Hoe lang, zal deel uitmaken van de onderhandelingen, aldus Van Speybroeck. “We moeten durven toegeven dat het op een bepaald moment geen zin meer heeft om mensen daar hardnekkig te houden.” Volgens de vakbonden dreigen daar op dit moment zowat 30 mensen getroffen te worden.

“Dat betekent dat we in totaal over 553 banen (43 in de catering, 310 bij het poetspersoneel, en 90 tot 130 in de contactcentra, nvdr.) moeten onderhandelen met de sociale partners”, aldus de woordvoerster.

Vakbonden verontwaardigd

Vakbonden en directie zitten volgende week donderdag een eerste keer samen. De bonden hopen het aantal ontslagen zoveel als mogelijk te beperken, maar reageren intussen wel verontwaardigd op het plan. Eerder was door de christelijke vakbond al een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag. Die zou vooral voelbaar zijn in Wallonië en Brussel. Maar spontane acties, bijvoorbeeld bij de getroffen diensten, worden nu niet uitgesloten.