Heel eventjes hoop voor spoor naar vermiste fietser

Lokeren / Waasmunster - Heel even was er donderdag hoop om een spoor te vinden naar de al sinds december van vorig jaar vermiste fietser Wim Van Rentergem (50) uit Lokeren. Een fietser die op het jaagpad naast de Durme in Waasmunster reed had in het water iets zien liggen dat verdacht veel op een fiets leek.

Wim Van Rentergem met zijn ligfiets. Foto: rr

De politie kwam meteen ter plaatse en riep de hulp in van het duikteam van de brandweer. Ondertussen was de ‘fiets’ door de getijdenwerking opnieuw onder water verdwenen. Toen de duikers het object uiteindelijk opvisten, bleek het om een grote ronde metalen constructie voor het opbergen van de meertouwen van een boot te gaan. Die was vermoedelijk van het dek van een boot gevallen. </P>

Wim Van Rentergem verdween op woensdag 20 december nadat hij van aan zijn huis in de Everslaarstraat met zijn ligfiets was vertrokken voor een tochtje.

Sindsdien ontbreek elk spoor van hem. Mogelijk kwam hij tijdens de fietstocht in het water terecht.