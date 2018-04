Manchester City zet zinnen op ‘Japanse Robben’ maar krijgt het deksel op de neus van Nederlanders

De Nederlandse club FC Groningen heeft een bod van Manchester City op de negentienjarige Japanner Ritsu Doan afgewezen. De Engelse kampioen bood twee miljoen euro voor de ‘Japanse Robben’ betalen. Groningen legde de speler dinsdag definitief vast nadat hij dit seizoen op huurbasis kwam van Gamba Osaka.

De Japanse middenvelder Ritsu Doan doet het erg goed in zijn eerste seizoen in Europa. In 27 Eredivisie-wedstrijden stond Doan acht keer aan het kanon. FC Groningen beloonde de goede prestaties door Doan - die dit seizoen op huurbasis actief was in Nederland - definitief over te nemen van zijn moederclub Gamba Osaka. Met de transfer was twee miljoen euro gemoeid.

De snelle en vinnige acties waarmee de Japanner de handen in de Euroborg meermaals op elkaar kreeg, zijn ook de grote ploegen niet ontgaan. Manchester City stelde Groningen voor om de transfersom aan Gamba Osaka te betalen om zo mede-eigenaar te worden van de middenvelder. Hij mocht wel op huurbasis in Nederland actief blijven.

Ondanks dat de transfersom een vrij grote investering is voor Groningen, wees de club het voorstel van City van de hand. Technisch directeur Ron Jans (ex-Standard) reageerde als volgt in een interview met De Telegraaf: “Nu hebben we alles in eigen hand. We vonden het aanbod van City heel mooi, maar doen het op eigen kracht. De band met de Engelse club is nog steeds positief.” Jans begrijpt de interesse in Doan maar al te goed. “Het is ongelofelijk dat hij zich zo snel kan ontwikkelen en kan aanpassen aan een totaal andere voetbalcultuur. Hij op korte tijd heel belangrijk geworden voor het team.”

Japanse traditie in Nederland

De Nederlandse competitie is al langer een goede springplank voor jonge Japanse talenten. Maya Yoshida (VVV Venlo), Shinji Ono (Feyenoord) en vooral Keisuke Honda (VVV Venlo) maakten in het begin van hun carrière furore in de Eredivisie. Nadien verhuisden ze respectievelijk naar Southampton, VFL Bochum en CSKA Moskou. Daarnaast slaagde Groningen er al in om enkele jonge spelers een eerste stap te laten zetten naar de wereldtop. Arjen Robben en Ronald Koeman zijn mooie voorbeelden.

8 - Most Eredivisie goals for @fcgroningen as a teenager:

30 - @RonaldKoeman

10 - Richairo Zivkovic

8 - Arjen Robben

8 - Ritsu Doan

Impact. — OptaJohan (@OptaJohan) 15 april 2018

Ook voor Doan lijkt een toekomst in een topcompetitie weggelegd. Hij werd in 2016 verkozen tot jonge Aziatische speler van het jaar en kwam al uit voor verschillende nationale jeugdelftallen van Japan. De middenvelder wacht wel nog op zijn debuut voor de eerste ploeg. Misschien komt dat wel op het WK in Rusland. Japan ontsloeg immers de Bosnische coach Vahid Hahilhodzic en verving hem door de Japanner Akira Nishino. Bij Halihodzic was Doan nooit echt in beeld, maar Nishino lijkt meer vertrouwen te hebben in de ‘rising star’ van het Japanse voetbal.