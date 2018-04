Hoe miljonair Jan Toye (70) weldoener werd na de zelfdoding van zijn zoon: “Ik heb mijn zoon pas leren kennen na zijn dood. Is dat niet schrijnend?”

Als topman van bierbrouwerij Palm was hij een succesvol zakenman. Tot zijn zoon uit het leven stapte, en de hemel op zijn hoofd viel. Sindsdien heeft miljonair Jan Toye (70) zijn leven omgegooid. De familiebrouwerij is verkocht, en hij investeert nu jaarlijks één miljoen euro in projecten die zelfdoding bij jongeren moeten voorkomen. Binnenkort krijgen 50 Vlaamse scholen ‘Warme William’ op de speelplaats: een grote blauwe beer, die jongeren moet leren om met elkaar te praten. “Had ik maar wat meer naar Christoph geluisterd. Ik had veel van mijn zoon kunnen leren.”