Familie Avicii reageert in emotionele open brief: “Hij wilde rust vinden”

De familie van Avicii heeft in een open brief gereageerd op het plotse overlijden van de Zweedse dj. “Tim wilde rust vinden, hij was niet gemaakt voor de zakelijke machine van de muziekwereld. Hij hield niet van de spotlights.” Zijn familie impliceert daarmee dat de dj vermoedelijk zelf uit het leven stapte. Lees hier de volledige emotionele boodschap.

Het nieuws over het overlijden van Tim Bergling, beter gekend onder zijn dj-naam Avicii, raakte afgelopen vrijdag bekend. De 28-jarige Zweed stierf op 20 april in zijn hotelkamer in Oman, de doodsoorzaak werd nog niet officieel bekendgemaakt.

Open brief

Dinsdag had zijn familie al bedankt voor de vele steun en lieve woorden, nu stuurden ze een open brief de wereld in. Een emotionele boodschap die doet vermoeden dat Tim Bergling geen kracht meer vond om verder te gaan en daardoor zelf uit het leven stapte.

“Onze geliefde Tim was een zoeker, een fragiele artistieke ziel die zocht naar antwoorden op existentiële vragen. Hij was een perfectionist die reisde en werkte op een hoog tempo en dat leidde tot extreme stress. Toen hij in 2016 stopte met touren, trachtte hij een balans te vinden tussen een gelukkig leven leiden en doen waar hij het meeste van hield: muziek maken. Maar Avicii worstelde met de betekenis van het leven en van geluk. Hij kon niet langer doorgaan, hij wou rust vinden.”

“Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond; hij was een gevoelige man die van zijn fans hield maar de schijnwerpers negeerde. Tim, je zult voor altijd geliefd en gemist worden. De persoon die je was en je muziek zullen je altijd levend houden.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.