Explosie en brand in raffinaderij in Amerikaanse staat Wisconsin

In een raffinaderij in de plaats Superior in de Amerikaans staat Wisconsin heeft zich donderdag een explosie, gevolgd door een - al of niet zware - brand, voorgedaan. Dat hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

Het incident deed zich even voor 10.00 uur plaatselijke tijd voor in de enige raffinaderij van de staat, die van Husky Energy. Die heeft het in 1950 gebouwde complex in november voor 492 miljoen dollar overgenomen van Calumet.

Er zijn berichten over “slachtoffers”, waarbij het gaat om zes tot twintig gewonden. In de raffinaderij werken 180 mensen. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk.