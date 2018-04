Antwerpse Modeacademie geschokt na zelfdoding: “Lat ligt zeer hoog”

Antwerpen - Na de zelfdoding van een student aan de Antwerpse Modeacademie publiceert een toonaangevende modewebsite getuigenissen van oud-studenten waarin de zware werkdruk wordt aangeklaagd. "We moeten onze studenten voorbereiden op een bikkelharde business."

De Antwerpse Modeacademie, een van de beste modescholen ter wereld, werd vorige maand opgeschrikt door de zelfdoding van een derdejaarsstudent uit Zuid-Korea. Hoewel de beslissing van de jongeman om uit het leven te stappen niet eenduidig is, ligt de aanleiding volgens enkele medestudenten deels bij de druk van de opleiding.

De toonaangevende modewebsite Business of Fashion publiceerde vandaag een stuk waarin verschillende oud-studenten getuigen over de enorme druk tijdens de opleiding, die bij sommigen heeft geleid tot depressies en drugsgebruik. "De docenten hadden goede bedoelingen, namelijk het beste uit elke student proberen te halen, maar de manier waarop dat in Antwerpen gebeurde, had een zware emotionele impact", aldus de Amerikaanse student Wilton Gorske die zijn opleiding na een jaar stopzette.

Johan Pas, sinds oktober het nieuwe hoofd van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, erkent dat de zelfdoding heel wat emoties heeft losgemaakt. Het was bij zijn aanstelling een van de doelstellingen om de modeopleiding te helpen om beter te kunnen omgaan met de uitdagingen van deze eeuw. "Het feit dat nu, via de pers, aan de alarmbel wordt getrokken maakt de urgentie ervan groter. Het zal dan ook een van de prioriteiten zijn."

Voorbereiden

De modeopleiding in Antwerpen is hoogaangeschreven en leverde de voorbije jaren heel wat topontwerpers af, onder wie de Zes van Antwerpen, Martin Margiela, Kris Van Assche en Demna Gvasalia. "Antwerpen behoort tot de top-drie modeopleidingen ter wereld. De lat ligt er dus zeer hoog", zegt Pas. Dat bij de opleiding een hoge weerbaarheid, stressbestendigheid en zelfstandigheid van de studenten vereist is, wordt hen bij aanvang meegedeeld.

"Onze modeopleiding heeft daarenboven als doel de studenten voor te bereiden op het werkveld, de modewereld. En dat is een bikkelharde business waar alles razendsnel moet gaan en de werkdruk immens hoog ligt. Onze studenten worden voorbereid om mee te kunnen draaien op het allerhoogste niveau waar grote competitiviteit heerst."

"We begrijpen dat we van onze studenten heel veel eisen en dat van hen een grote stressbestendigheid en een gigantische inzet wordt verwacht. Toch moeten we durven stilstaan en de vraag stellen of we niet aan de grens zitten op bepaalde vlakken. Studenten geven inderdaad een hoge werkdruk en tijdsdruk aan. We onderzoeken hoe we hieraan kunnen verhelpen en toch ons topniveau te behouden."

Pas heeft intussen verschillende gesprekken gevoerd met docenten, medewerkers en studenten. Het is belangrijk dat de modeopleiding aan kritische zelfreflectie doet om naast haar vele sterktes ook haar zwaktes te benoemen, klinkt het. "Samen met het team van medewerkers in de opleiding gaan we aan de slag om de opleiding nog beter te maken en de internationale staat van excellentie te behouden en te verbeteren."

Hij benadrukt dat studenten naast hun opleiding kunnen rekenen op extra psychologische steun. "We hebben in het verleden zeer bewust ingezet op verschillende kanalen waar studenten los van de opleiding terechtkunnen, om de drempel zo laag mogelijk te houden. Er werd een extra communicatie in verschillende talen voorzien naar onze studenten."

Harde modewereld

Pas heeft een punt als hij zegt dat de studenten maar best zo goed mogelijk worden voorbereid op een harde modewereld. De druk is enorm toegenomen in de mode. Er worden per jaar meer collecties gemaakt dan ooit tevoren, en voor veel meer van die collecties worden shows gegeven. Daarnaast zijn ontwerpers maar beter gewapend tegen de kritiek van journalisten.

De voorbije jaren hebben al heel wat gevestigde ontwerpers aangegeven dat de werkdruk hen soms te veel wordt. Het bekendste voorbeeld is John Galliano, die in 2011 aan de deur werd gezet bij Dior na racistische en antisemitische uitspraken. Hij weet dit aan de hoeveelheid alcohol en drugs die hij nodig had om te blijven meedraaien als ontwerper. De enorme druk zou ook hebben meegespeeld bij de zelfdoding van Alexander McQueen in 2010.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.