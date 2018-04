VIDEO. Hondenkapsalons overvol: "Ik heb een hondenstop moeten invoeren"

Hemiksem - Wie op zoek is naar een hondenkapsalon voor zijn trouwe viervoeter, heeft het waarschijnlijk niet makkelijk. Want heel wat hondenverzorgingssalons zijn overbevraagd. Ook bij hondensalon Kwispel, in Hemiksem. Hondenkapster Els heeft er zelfs een hondenstop moeten invoeren, omdat er eenvoudigweg geen plek is voor nieuwe honden.

Hondenkapster Els, van hondentrimsalon Kwispel in het Antwerpse Hemiksem, verzorgt gemiddeld vijf honden per dag. Yonga is er een van. De langharige viervoeter komt elke zes weken op donderdag langs voor haar onderhoudsbeurt, en dat al enkele jaren. Een opvallend strak ritme, maar wel eentje dat bijna alle klanten van Kwispel volgen.

Noodzakelijk

Het is uit noodzaak dat het zo moet, vertelt Els: "Voor nieuwe klanten is er spijtig genoeg geen plaats. Het is een hondenstop." Een soort patiëntenstop dus, maar dan in het hondentrimsalon. "Heel veel collega's hebben hetzelfde probleem", aldus Els. "Ik ben geen uniek exemplaar daarin."

Huishonden

Hoe dat komt? Volgens Els heeft het te maken met het feit dat heel wat hondeneigenaars een professionele aanpak voor hun favoriete huisdier wensen. "Er is een periode geweest dat er heel wat zwart werk circuleerde", legt Els uit. "Of dat mensen die met een eigen tondeuse en schaar overweg konden, de klus zelf klaarden."

Maar die aanpak is verleden tijd. "Mensen hebben vandaag steeds vaker huishonden. Die horen bij het gezin, en die moeten dus niet enkel mooi maar ook netjes zijn", besluit de hondenkapster van Kwispel.