Franse special forces ter versterking naar Syrië gestuurd

Militairen van de Franse special forces zijn de afgelopen twee weken als versterking naar Syrië gestuurd. Dat deelde de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis donderdag mee tijdens een hoorzitting in het Congres.

De baas van het Pentagon bevestigde persberichten die de Franse regering, meestal erg discreet over operaties van haar speciale troepen, nooit heeft meegedeeld. Desgevraagd had de Franse president Emmanuel Macron tijdens de gezamenlijke persconferentie met zijn Amerikaanse collega Donald Trump dinsdag enkel gezegd: “We hebben beslist onze bijdrage aan de coalitie uit te breiden en we zijn volledig betrokken bij de strijd tegen Daesh”. Daesh is een Arabisch acroniem voor de terreurorganisatie Islamitische Staatsgroep (IS).

Mattis werd gehoord over de herhaalde uitspraken van Trump om de Amerikaanse troepen “zeer snel” uit Syrië naar huis te halen. “Momenteel trekken we ons niet terug”, verklaarde hij. “We zullen in de komende dagen een nieuwe inspanning leveren in de vallei van de Eufraat tegen wat er nog overblijft van het kalifaat”. De strijd tegen de IS is “bezig”, zei hij en wees erop dat de operaties van de anti-IS-coalitie ook aan de Iraakse kant van de grens uitbreiding krijgen.