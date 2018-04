Vlaanderen wil inzetten op ‘special partnership’ met Noordzeelanden

Vlaanderen wil na de brexit graag inzetten op een soort ‘speciale relatie’ met de landen rond de Noordzee, Groot-Brittannië en Nederland. Transportminister Ben Weyts (N-VA) ging die toetste die plannen donderdagmiddag af bij zijn Britse collega Nusrat Ghani. Zij “ziet dat werken”, maar heeft voor de onderhandelingen met Europa rond zijn maar weinig bewegingsruimte.

Minister Weyts was donderdagnamiddag op bezoek bij Nusrat Ghani, de Britse ‘parliamentary under secretary’ voor Transport, te vergelijken met een staatssecretaris bij ons. Hij kwam er voorzichtig polsen naar de Britse plannen na de brexit, en dan vooral voor de havens. Vooral de haven van Zeebrugge drijft veel handel met de Britten, en daar leeft de schrik voor handelsbelemmeringen en meer administratieve rompslomp wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU eind maart 2019 ‘byebye’ zegt.

“Wij respecteren jullie democratie, en zien ook kansen in de Brexit”, zei Weyts. “We kunnen een ‘gateway’ worden voor de handel tussen de EU en Groot-Brittannië. De Britten weten waarvan ze weg willen, maar nog niet helemaal waar ze naartoe gaan”, reageerde Weyts. Maar “De vaste wil om te blijven samenwerken, mogelijks in alternatieve vormen zoals een regionale samenwerking rond de Noordzee, is positief en dat zie ik als een uitgangspunt.”

“Pragmatische oplossingen”

De minister gaat op zoek naar “pragmatische oplossingen” voor het brexit-scenario, los van de politieke onderhandelingen met Europa. Hij stelde onder meer een soort ‘special partnership’ met de negen landen rond de Noordzee voor, een soort platform om handel te voeren aan vereenvoudigde douaneregels. Maar daar wilde Ghani voorlopig niet helemaal op ingaan. “Ik zie dat werken, maar het gesprek is voorbarig”, zei ze. “Ik wil andere landen niet het gevoel geven dat ze uitgesloten worden nog voor de onderhandelingen met de EU afgerond zijn. Maar gezien de hoeveelheid handel die we drijven, zie ik geen reden waarom we niet een soort speciale relatie kunnen hebben.”

Havens

Ook over ‘free ports’, havens waarmee onze Vlaamse havens kunnen handelen aan een iets eenvoudiger regime en zonder importheffingen, wilde de Britse staatssecretaris niet uitwijden. “Die bevoegdheid zit bij Financiën”, klonk het verschillende keren.

Wel zei ze een aantal keer dat ze zich voorbereidt op alle mogelijke scenario’s, maar niét met eentje waarbij Groot-Brittannië deel blijft uitmaken van de douaneunie. In het Britse parlement woedt daarover momenteel grote discussie.

“De onderhandelingen zijn nog bezig, maar ik ben vastbesloten om de handel tussen havens snel en zonder belemmeringen te houden”, klonk het nog. De Britten kunnen evenwel pas na de Europese top in juni meer details geven.