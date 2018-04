President Trump op 13 juli op bezoek in het Verenigd Koninkrijk

De Amerikaanse president Donald Trump zal op 13 juli een werkbezoek brengen aan het Verenigd Konionkrijk waar hij premier Theresa May zal ontmoeten. Dit hebben Amerikaanse media donderdag op gezag van het Witte Huis gemeld.

“De president van de Verenigde Staten bezoekt het Verenigd Koninkrijk op 13 juli. Hij zal tijdens zijn bezoek bilaterale gesprekken voeren met de eerste minister”, aldus ook een communiqué van Downing Street 10 dat reageert op een tweet van de Britse ambassadeur in de VS, Kim Darroch. Die had gewitterd “vereerd” te zijn het eerste officieel bezoek van Trump aan Groot-Brittannië te kunnen aankondigen, dat uitstel heeft opgelopen en dat riskeert manifestaties teweeg te brengen.

In januari kondigde Trump aan een bezoek aan Londen, dat zou samenvallen met de opening van de nieuwe Amerikaanse ambassade op 26 februari, te hebben geannuleerd. Er was massaal protest in de Britse hoofdstad gepland.

Ook de Amerikaanse ambassadeur in Londen, Woody Johnson, bevestigde dat er voor juli een bezoek is geregeld. “Alle systemen staan op ‘doe maar’. President Trump komt in juli naar het Verenigd Koninkrijk”, klonk het in een videoboodschap op Twitter. “Ik ken de president en hij kijkt echt uit naar dit bezoek”, aldus de diplomaat. “Het Verenigd Koninkrijk is heel speciaal voor hem en heel speciaal voor Amerika”.

De Stand Up To Trump coalitie van protestgroepen reageerde op de bevestiging met een oproep tot critici van de president om zich aan te sluiten bij een “nationale Tegen Trump betoging”.

Een Britse regeringsbron beklemtoonde dat het om een werkbezoek gaat en geen staatsbezoek. Want dit laatste brengt meer met zich mee, zoals een ontvangst door de koningin. Zowat 1,9 miljoen mensen hadden een onlinepetitie ondertekend die de regering aanmaande een bezoek van Trump tot een werkbezoek te “degraderen”.