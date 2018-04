“Eén op de vijf Belgische concertgangers is zestigplusser”

Van alle concertgangers in België is liefst een op de vijf een zestigplusser. Dat resultaat blijkt een grootschalige enquête die onderzoeksbureau GfK bij 4.500 mensen afnam om het profiel van de Belgische concertganger te bepalen.

Muziek is er voor alle leeftijden en hoewel we bij wilde festivals of concerten vaak eerder aan jongvolwassenen denken, toont het onderzoek van GfK dat 21 procent van de Belgische concertgangers senioren zijn van ouder dan 60. Daarop volgen de volwassen tussen 43 en 60 jaar zonder kinderen (15 procent) en de thuiswonende jongvolwassenen tussen 19 en 30 jaar (12 procent).

In totaal bezocht 49 procent van Belgen in de afgelopen twee jaar een concertzaal. Van de concertgangers is 52 procent vrouwelijk. Het merendeel is Nederlandstalig (58 procent) en de grootste groep concertgangers (17 procent) komt uit Antwerpen. De populairste concertzaal is dan ook het Antwerpse Sportpaleis (38 procent), gevolgd door Vorst Nationaal (29 procent) en de AB (19 procent).

Gelet op het sociaal profiel van de Belgische concertgangers wordt duidelijk dat 39 procent uit de bovenste twee van de acht sociale klassen komt, tegenover 18 procent uit de laagste twee sociale klassen. Gemiddeld geeft de Belg per jaar 134 euro uit aan concerttickets.