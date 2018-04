Bill Cosby (80) schuldig bevonden aan seksueel misbruik

Bill Cosby is schuldig bevonden aan het seksuele misbruik van een vrouw. Dat heeft de twaalfkoppige jury in een rechtbank van de Amerikaanse staat Pennslyvania besloten. De Amerikaanse komiek en acteur drogeerde en verkrachtte Andrea Constand 14 jaar geleden, in 2004. De nu 80-jarige Cosby riskeert tot 30 jaar cel. Zelf houdt hij vol dat de vrouw had ingestemd met de seks, maar ook tientallen andere vrouwen beschuldigen hem van pogingen tot en seksueel misbruik.

De beslissing van de jury is een zware slag voor Cosby. Hij riskeert in theorie dertig jaar cel, en een boete van 25.000 dollar voor elke aanklacht. Vorig jaar bereikte de jury in een eerste proces geen overeenstemming. Dat proces liep aldus met een sisser af.

Meer dan vijftig vrouwen

Sinds het schandaal rond Cosby uitbarstte, kwamen al meer dan vijftig vrouwen naar buiten met beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de komiek. Het huidige proces focuste vooral op de aanklacht van Andrea Constand, een voormalige medewerkster van de Temple University in Philadelphia.

De seksuele activiteit met Cosby zou volgens hem met wederzijdse toestemming gebeurd zijn en bovendien zou ze hem nog vaak opgezocht hebben. Maar in 2006 kreeg Constand 4,4 miljoen dollar betaald om een rechtszaak te vermijden. “De vrouw had een geschiedenis van financiële problemen tot ze de jackpot won met Bill Cosby”, klonk het onder meer bij de verdediging.

Emotionele getuigenis

Tijdens het proces kwam onder meer Heidi Thomas getuigen. Ze vertelde hoe ze er als 24-jarige van droomde een carrière uit te bouwen in de theaterwereld, toen ze in 1984 een veelbelovend telefoontje van haar manager kreeg. Een icoon van de industrie, ene “meneer C.”, wilde graag de mentor worden van “beloftevol jong talent”, klonk het. Ze kreeg Bill Cosby aan de lijn. “Hij zei dat hij ernaar uit keek om met mij te werken, dat ik sterk was aangeraden.”

Niet veel later las ze hem een script voor omdat Cosby haar acteerprestaties wou beoordelen. Ze dronk van een glas wijn dat hij haar aanreikte en het volgende dat ze zich herinnerde was hoe ze wakker werd in een vreemd bed. “Ik herinner me dat ik wakker werd in een bed, ik weet niet van wie. Ik had mijn kleren aan, hij niet. Ik lag neer en hij dwong zichzelf in mijn mond. Ik herinner dat ik dacht dat ik me niet goed voelde, en hoe kwam ik daar?”

De feiten zijn intussen verjaard, maar Thomas kwam getuigen in de zaak van Andrea Constand, die nog niet verjaard is. Cosby ontkent dat hij Thomas drogeerde en aanrandde, net zoals hij de beschuldigingen van alle ruim vijftig vermeende slachtoffers ontkent.

Stand-upcomedian

De acteur startte zijn carrière als stand-upcomedian in de jaren zestig. Zijn grootste succes scoorde hij in de jaren tachtig met de populaire sitcom “The Cosby Show”, waarin hij de rol vertolkte van Cliff Huxtable, de innemende en wijze patriarch van een rijke zwarte familie in New York.