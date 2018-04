Drie jaar cel voor verkrachting minderjarige dochters van ex

Leuven / Diest - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 45-jarige man veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf voor de verkrachting van de twee minderjarige dochters van zijn ex-partner. Dat gebeurde in hun woning in Diest.

Jerry J. uit Kortenaken maakte zich schuldig aan aanranding en verkrachting tussen 1 juli 2014 en 1 december 2015. Hij woonde in die periode samen met zijn toenmalige partner en haar twee minderjarige dochters in de woning van de vrouw in Diest. Na een jarenlange relatie ging het koppel begin december 2015 uit elkaar. Tien dagen later diende de moeder een klacht in nadat de dochters het seksueel misbruik hadden opgebiecht.

De feiten vonden plaats in de zetel van de woonkamer en onder de douche, telkens als de moeder niet thuis was. Dat gebeurde drie tot vier keer per week. De slachtoffers waren ongeveer 14 jaar oud toen het misbruik begon. Op basis van hun verklaringen tijdens de audiovisuele verhoren achtte de rechtbank de feiten bewezen.

De beklaagde werd voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Aan de moeder en haar twee dochters moet hij een morele schadevergoeding van 6.000 euro betalen.