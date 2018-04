Tien parachutisten stierven in vliegtuigcrash: “Luchtvaartclub moet zich verantwoorden voor rechtbank”

Een van de burgerlijke partijen in het dossier rond het vliegtuigongeval in Gelbressée wil dat een van de verantwoordelijken van de luchtvaartclub zich verantwoordt voor de correctionele rechtbank.

Dat heeft de Naamse procureur des konings Vincent Macq donderdag gezegd na de debatten voor de raadkamer van Namen. De vliegtuigcrash op 19 oktober 2013 kostte het leven aan elf personen: tien parachutisten en de piloot van het vliegtuig. De raadkamer doet uitspraak op 17 mei.

Het parket vroeg eerder al de buitenvervolgingstelling wegens gebrek aan afdoende bewijzen.

Het dossier over de vliegtuigcrash van Gelbressée - het zwaarste ongeval uit de Belgische luchtvaartgeschiedenis sinds 1961 - is opgebouwd op hypothesen en adviezen van luchtvaartdeskundigen, want er is geen enkele directe getuige van het drama.

Alle elementen die zijn verzameld in het kader van het gerechtelijk onderzoek en het onderzoek van de FOD Mobiliteit en Vervoer rechtvaardigen geen vervolging voor een correctionele rechtbank, zo liet de procureur eerder al weten.