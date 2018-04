Al 20 jaar gespreksonderwerp nummer één in Italië: hoe twee penaltyfases in 15 seconden de Serie A deden daveren

De titelstrijd in de Serie A is dit seizoen bijzonder boeiend. Juventus heeft met nog vier speeldagen te gaan amper één punt voorsprong op naaste achtervolger Napoli. Twintig jaar geleden leidde de Oude Dame ook de dans, toen met een punt meer dan Inter. De topper die beide teams toen beslechtten, is nog altijd niet vergeten.

Juventus en Internazionale zijn nooit de beste vrienden geweest, maar hun rivaliteit bereikte een kookpunt in de Derby d’Italia van 26 april 1998. De Turijnse topclub, de titelverdediger dat seizoen, ging met nog vier speeldagen voor de boeg aan kop met 66 punten. Inter was de enige overgebleven uitdager van het team met onder andere Alessandro Del Piero, Zinédine Zidane en Edgar Davids.

Inter had ook heel wat schoon volk rondlopen. Wat dacht u van sterspelers als Ronaldo, Diego Simeone en Javier Zanetti? De Nerazzurri waren gebrand op de scudetto want het was al van 1989 geleden dat ze nog eens kampioen waren gespeeld. Juventus ging voor een derde titel op vier jaar tijd en schoot ook het beste uit de startblokken in het toenmalige Stadio dello Alpi met een goal van Del Piero in de 21e minuut. Na een knappe soloactie op de linkerflank.

Dé fase

Inter miste na de pauze een reeks kansen en in de 69e minuut gingen de poppen aan het dansen. Inter, niet vies van onophoudelijk beschuldigingen aan het adres van Juventus voor het voordeel te hebben van scheidsrechters, trok ten aanval na een opstootje tussen Simeone en Davids. Een lange bal vertrok richting Ronaldo. Die verloor het kopduel van Moreno Torricelli, maar de bal belandde in de voeten van Ivan Zamarano. Die ging het duel aan met Alessandro Birindelli, maar verloor de bal in de zestien.

Ronaldo was er als de kippen bij om de bal op te pikken. De Braziliaanse superster werd in zijn dribbel echter gestopt door Juve-verdediger Mark Luliano, die de weg van Ronaldo blokkeerde met zijn lichaam. Een rasechte body check dus, maar niet voldoende voor scheidsrechter Piero Ceccarini om een strafschop te fluiten.

Iedereen bij Inter was furieus en die woede werd enkel groter toen Juventus gewoon doorspeelde. Davids stuurde de bal diep naar Zidane. De Fransman speelde met een subtiele pass Del Piero vrij, die neergehaald werd door Taribo West. Penalty en dat amper 15 seconden na de intussen beruchte fase aan de overkant. Ceccarini werd belaagd door iedereen in blauw en zwart, Inter-coach Luigi Simoni werd prompt naar de tribunes gestuurd omdat hij de ref te zwaar beledigde.

“Geen fout”

Toen het protest enigszins gestopt was, zette Del Piero zich achter de elfmeter. De Italiaanse ster liet de gouden kans echter onbenut door een save van Gianluca Pagliuca, waardoor het 1-0 bleef. Inter scoorde niet veel later de gelijkmaker, maar de goal van Zamorano werd afgekeurd voor een fout op Juventus-doelman Angelo Peruzzi. De Oude Dame pakte uiteindelijk de drie punten en kroonde zich enkele weken later tot kampioen van Italië. Inter won nog wel de UEFA Cup dat jaar.

Twintig jaar later spreekt men in Italië nog steeds over deze Derby d’Italia. Hoe kan het ook anders? De emoties liepen toen zo hoog op dat er zelfs een incident van kwam in het Italiaanse parlement, waarbij Domenico Gramazio zijn collega Massimo Mauro (ex-Juventus) te lijf ging in volle zitting. Bij Inter gingen ze het seizoen snel “la grande ruberia” noemen, de grote roof.

Scheidsrechter Ceccarini wordt tot op de dag van vandaag herinnert aan de wedstrijd. “Ik geloof nog altijd dat het contact niet genoeg was voor een penalty”, zei hij in een interview in 2016. “Simoni praat nog steeds over mij en ik zou hem zelfs kunnen aanklagen. Ik zou die penalty zelfs niet gegeven hebben als ze me folterden. Ik maakte geen fout. Het was Ronaldo die Luliano raakte, niet andersom.”

“Ik had waarschijnlijk zelfs een vrije trap aan Juventus moeten geven voor een offensieve fout, zoals in het basketbal”, aldus Ceccarini. Al zullen weinig Inter-supporters het daar 20 jaar later mee eens zijn...