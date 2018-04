COLUMN. Waarom Gert Verheyen het volgens Peter Vandenbempt gaat maken: “Naast voetbalkennis heeft hij een nog grotere kwaliteit”

Een draak van een wedstrijd tussen RWDM en Club Brugge was op 0-0 geëindigd. Nog enigszins suf van de opvallend positieve evaluatie door coach René Vandereycken zwijmelde Gui Polspoel met zijn Canal+-microfoon tot bij Gert Verheyen en die zei: “Dit is de slechtste wedstrijd waarin ik ooit heb meegespeeld. En ik heb recht van spreken, want ik was de slechtste ­speler op het veld.”