Besiktas weigert terugwedstrijd van Turkse beker tegen Fenerbahçe te herspelen

Besiktas weigert om de halve finales van de Turkse beker tegen Fenerbahçe af te werken. De terugwedstrijd van de derby zou op 3 mei worden voortgezet, nadat de partij op 19 april werd onderbroken na een aantal incidenten.

De terugwedstrijd in de Turkse beker, die plaatsvond op het veld van Fenerbahçe, werd in de 57e minuut stopgezet nadat Besiktas-coach Senol Günes een projectiel tegen het hoofd had gekregen. Woensdag besliste de Turkse voetbalbond om de wedstrijd te laten hervatten op donderdag 3 mei. Dat vanaf de 57e minuut en uit voorzorg achter gesloten deuren.

Enkele dagen na de feiten kondigde Günes, die vijf hechtingen in het hoofd kreeg, aan dat hij niet zou terugkeren naar het stadion van Fenerbahçe. Besiktas volgt het voorbeeld van zijn trainer, zo kondigde de club donderdag aan.

“We hebben besloten verstek te geven voor de wedstrijd die op 3 mei gespeeld moet worden. De club is ervan overtuigd dat dat de meest waardige beslissing is”, aldus Besiktas, dat naar aanleiding van de incidenten een bijzondere vergadering hield. De boycot komt er ook op aandringen van de supporters, die vinden dat de Turkse voetbalbond te laks optrad tegen Fenerbahçe.

Als Besiktas op 3 mei niet opdaagt voor de terugwedstrijd, wordt Fenerbahçe voor de groene tafel tot winnaar van het bekerduel uitgeroepen.