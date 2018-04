Heeft mevrouw Dries Mertens Kat Kerkhofs een nieuwe hobby ontdekt? "Ik ben een snelheidsduivel"

Hoe zou het nog zijn met Kat Kerkhofs? Ze heeft er een woelig 2017 opzitten maar samen met haar liefde Dries Mertens is ze nog steeds. Hoog tijd om sympathieke Kat nog eens voor de camera te halen, dachten ze bij Play Sports. Ze zetten haar in een kart en lieten haar enkele rondjes rijden voor Racing With The Stars. Kat werd meteen de snelste vrouw. "Ik ben een snelheidsduivel", voegde ze er nog enigszins trots aan toe.