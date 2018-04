Antwerpse Modeacademie in opspraak na zelfdoding student: “De school lijkt wel een sekte, met Walter Van Beirendonck als een soort van god”

Slapeloze nachten, cocaïneverslaving, gebrekkige feedback, depressie. Studenten schetsen een grimmig beeld van de geroemde Antwerpse Modeacademie in het magazine Business of Fashion. De werkdruk is zo hoog dat velen eronderdoorgaan. Vorige maand stapte een student uit het leven. “Dit is een wake-upcall”, reageert de Academie. “We wilden al oplossingen vinden voor de hoge werkdruk. Nu is dat een urgentie geworden.”