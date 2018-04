Paus verzet hemel en aarde om doodzieke peuter in leven te houden: “Ze behandelen beesten beter dan onze kleine Alfie”

Alfie Evans heeft een mysterieuze hersenziekte. De 23 maanden oude Britse jongen ligt al maanden in semivegetatieve toestand in het ziekenhuis. Hij is het middelpunt van een bittere juridische strijd tussen zijn ­ouders en het ziekenhuis, dat beslist heeft dat Alfie niet langer kunstmatig in leven gehouden mag worden. Het is niet de eerste keer dat een dergelijk dossier de gemoederen tot ver over de Britse grenzen verhit. Maar dit keer is er een extra dimensie: de paus gooide zijn volle gewicht in de schaal voor de “ideologische” strijd.