Speler van Atlético schrijft geschiedenis met rode kaart tegen Arsenal (tot frustratie van zijn coach)

Arsenal - Atlético is volgens velen de finale ‘avant la lettre’ van de Europa League. De eerste helft bracht alvast een heleboel spektakel, met een historisch rode kaart als opmerkelijk ‘hoogtepunt’.

Arsenal schoot als een raket uit de startblokken en raakte al vroeg de paal via Alexandre Lacazette. Atlético-doelman Jan Oblak moest niet veel later zijn beste reflex bovenhalen op een poging van Nacho Monreal. Intussen had linksback Sime Vrsaljko zijn eerste gele kaart gekregen en in de tiende minuut kreeg de Kroaat een tweede gele karton onder zijn neus geduwd. Goed voor een rode kaart dus.

Vrsaljko ontving zo de snelste tweede gele kaart in de historie van de Europa League. Er zaten namelijk amper negen minuten en negen seconden tussen beide bestraffingen. De ‘eer’ van snelste rode kaart is weggelegd voor Nick Viergever: hij moest tijdens Udinese - AZ in 2012 al na twee minuten vertrekken.

Atlético-trainer Diego Simeone kon er allesbehalve mee lachen. De Argentijn fulmineerde als een gek tegen scheidsrechter Clément Turpin en betrad zelfs het terrein. Dat kon de Fransman niet door de beugel zien en hij stuurde de gefrustreerde Simeone zonder pardon naar de tribunes.

Foto: REUTERS

Foto: Photo News