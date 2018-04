Toyota investeert 140 miljoen euro in Amerikaanse fabriek

De Japanse automaker Toyota investeert circa 170 miljoen dollar (140 miljoen euro) in een fabriek in de Amerikaanse staat Mississippi. Het geld is onder meer bestemd voor het aannemen van honderden nieuwe werknemers. Verder wordt de fabriek gereedgemaakt voor de productie van de volgende generatie van het model Corolla-compact.

De fabriek is momenteel goed voor de productie van 155.000 auto’s per jaar. Dat gebeurt met circa 2.000 werknemers. Door de investering moeten er straks jaarlijks 170.000 Toyota’s van de band rollen.

De investering is onderdeel van een omvangrijkere kapitaalinjectie in de Amerikaanse markt van circa 10 miljard dollar door de Japanners. Dat plan werd vorig jaar aangekondigd, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gedreigd met een forse invoertaks omdat het autoconcern een nieuwe fabriek in Mexico wilde bouwen.