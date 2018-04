Lierse heeft deal met een overnemer

“Lierse heeft een deal bereikt met een overnemer. Verdere details volgen morgen via onze officiële kanalen”, met dat bericht op de officiële website kondigde de club donderdagavond om 23u28 aan dat er witte rook is wat betreft de toekomst van de club. Over de identiteit van de nieuwe eigenaar was op dat moment nog niets bekend, maar de groep rond David Nakhid lijkt de grootste kanshebber te zijn. Naast Nakhid was er tot op het einde ook nog een tweede onbekende partij in gesprek met de club.

Een doelpunt in extra tijd. Dat is zowat de beste omschrijving voor het nieuws dat Lierse donderdagavond de wereld instuurde. Maged Samy was al van in september op zoek naar een koper van de club en donderdag werd die vlak voor de deadline nog gevonden. De club moest voor middernacht het licentiedossier aan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) bezorgen. Om een kans te maken op een licentie had de club absoluut een overnemer nodig. Die is er nu, al wil dat niet automatisch zeggen dat de licentie ook al binnen is. De deal die is gemaakt zou alleen doorgaan als de club ook effectief een licentie krijgt. Afwachten of die constructie voor het BAS een valabele constructie is. Op 3 mei moet Lierse verschijnen voor het BAS, dat ten laatste op 10 mei uitspraak doet.

Het noodlijdende Lierse heeft al een heel seizoen problemen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het kampte met betalingsachterstanden aan spelers, jeugdtrainers, personeel en leveranciers. Het Wadi Degla van Maged Samy had de geldkraan dichtgedraaid en om te overleven in het profvoetbal is een overname absoluut nodig.

Als Lierse bot vangt bij het BAS zal het stamnummer dertig verdwijnen uit het Belgische voetbal. De enige optie op een soort van voortbestaan van de club is dan nog een Beerschot-scenario: een samensmelting met een club binnen de straal van dertig kilometer om dan te starten in de reeks van die club. In die optiek voerde supporterscollectief Lierse voor Altijd al gesprekken met Nijlen en Oosterzonen. Een scenario zoals bij KV Mechelen met een vereffening en degradatie van twee reeksen is niet meer mogelijk. De deadline voor het overhevelen van een stamnummer naar een nieuwe vereniging – zoals KV Mechelen vijftien jaar geleden deed – is al op 31 maart verstreken.