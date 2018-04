Prof pleit voor legalisering cannabisolie na uitspraken Maggie De Block

De negenjarige Sofie uit Maasmechelen neemt al drie jaar lang elke dag een druppel cannabisolie, een middeltje dat haar aantal epilepsieaanvallen drastisch vermindert. Maar omdat minister van Volksgezondheid Maggie De Block niet van plan is de olie te legaliseren, moeten de ouders van Sofie noodgedwongen verhuizen naar een land waar het wél mag. Professor en neuroloog Paul Boon van de Epilepsie Liga pleit nu voor de legalisering van het product, weliswaar enkel onder strikte voorwaarden.

De moeder van de zieke Sofie Voncken (9) stapte vrijdag op minister van Volksgezondheid Maggie De Block af. Niet om handjes te schudden, wel om op de vrouw af te vragen of ze cannabisolie eindelijk legaal wil maken. Ze hoopte dat een persoonlijk gesprek, van moeder tot moeder, verandering in de zaak kon brengen.

Maar Sofie’s moeder kwam van een kale reis terug. Met een duidelijk antwoord van de minister: “cannabisolie legaliseren is een gevaar voor de volksgezondheid”. En dus zien de ouders van Sofie geen andere oplossing dan naar het buitenland te verhuizen, waar het wél mag. Voor professor en neuroloog Paul Boon, tevens de voorzitter van de Epilepsie Liga, is dat helemaal geen oplossing: “Ik kom dagelijks in contact met ouders die de wanhoop nabij zijn, er moet écht een oplossing gezocht worden om kinderen met de ergste vorm van epilepsie te behandelen met cannabisolie.”

Creatieve oplossing nodig

Al heeft professor Boon ook begrip voor de beslissing van minister De Block. “Er is te weinig wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat cannabisolie bij alle gevallen van epilepsie helpt”, legt Boon uit. “Maar in een of twee zeldzame categorieën van de ziekte helpt het wél. Zoals bij het Dravetsyndroom.” Het syndroom van Dravet is een ernstige vorm van epilepsie bij jonge kinderen die gepaard gaat met hevige en moeilijk behandelbare aanvallen en het stoppen of achteruitgaan van de ontwikkeling.

En net om die reden vindt de neuroloog dat naar een creatieve oplossing moet gezocht worden om in enkele gevallen tóch met cannabisolie te werken. “Ik pleit ervoor om in enkele uitzonderlijke gevallen het gebruik ervan toe te staan, maar wel onder strikte voorwaarden,” aldus Boon. “Er zijn vier referentiecentra in België waar verschillende topdokters erop kunnen toezien dat het middel de patiënt ten goede komt en ook enkel maar in dat geval gebruikt mag worden.”

Of de minister van Volksgezondheid haar mening zal herzien is nog maar de vraag. Ze benadrukte wel al dat het niet de overheid is die de medicijnen ontwikkelt en ze dus zelf afhankelijk is van farmaceutische bedrijven.