Belgisch voetbal maakt vooral makelaars rijk: ons land is uitstalraam geworden voor buitenlandse spelers

Voetbalmakelaars zagen hun inkomsten afgelopen jaar met liefst zeventig procent stijgen, tot 41,9 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van de Belgische voetbalbond. In de praktijk vloeide meer dan de helft van de totale transferwinst van de Belgische clubs zo weg uit het voetbal.

Sinds 2015 zijn alle nationale voetbalbonden jaarlijks verplicht om een rapport neer te leggen bij de FIFA over het geld dat naar zogenaamde tussenpersonen – zeg maar makelaars – gaat. Terwijl dat in 2015-2016 en 2016-2017 rond de 24 miljoen euro schommelde, ging het afgelopen jaar over 41,9 miljoen euro, een stijging van zeventig procent. Het gaat over de periode van april 2017 tot maart 2018.

Voorts blijkt ook nog dat de 24 Belgische profclubs 192,6 miljoen euro aan transfersommen incasseerden en 122,3 miljoen spendeerden op de transfermarkt, allebei absolute records. De Belgische clubs boekten zo samen 70,3 miljoen euro winst op de transfermarkt, ook dat is een record. Van dat bedrag vloeit er dus wel 41,9 miljoen weg uit het voetbal naar de bankrekeningen van de spelersmakelaars. Ter vergelijking: in Nederland was dat in 2016-2017 18 miljoen euro.

Het benadrukt nog maar eens dat België een doorvoerhaven en uitstalraam geworden is voor veelal buitenlandse spelers. Met 62 procent buitenlanders is de Jupiler Pro League nu zelfs de Premier League voorbijgestoken. Alleen Turkije en Cyprus gaan ons nog vooraf op dit weinig benijdenswaardige lijstje. De overname van heel wat Belgische clubs door buitenlandse eigenaars is daar niet vreemd aan.

Transferkoning Bayat

Niet enkel in absolute aantallen zijn de makelaars de grote winnaars, ook procentueel gingen ze er de afgelopen jaren aardig op vooruit. Per betaalde transfersom gaat er gemiddeld 13,3 procent naar de makelaar. Een stijging met 2,4 procent ten opzichte van 2015-2016. Dit ligt in de lijn van het UEFA-rapport, dat begin dit jaar verscheen.

Tot slot leren we uit het KBVB-rapport nog dat Mogi Bayat met 41 deals de niet verrassende koploper is in het Belgisch voetbal, gevolgd door Walter Mortelmans (32), ­Jacques Liechtenstein (23), Patrick De Koster (21) en Evert Maeschalck (21). In totaal zijn er op dit ogenblik 202 spelersmakelaars geregistreerd in België.