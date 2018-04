COMMENTAAR. Binnenkort wordt de tak waar het Belgisch profvoetbal nu comfortabel op zit, afgezaagd

Voetbalmakelaar is ­eigenlijk een vak. Als je goed en oprecht bent toch. Dat komt je niet zomaar aanwaaien doordat je per ongeluk een voetballiefhebber bent. De meesten hebben echter alleen maar eurotekens in de ogen en gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Gerenommeerde makelaars als Christophe Henrotay, Didier Frenay, Walter Mortelmans, Mogi Bayat, Evert Maeschalck, Jacques Liechtenstein en Patrick De Koster hebben in ons land de macht, vele anderen willen graag een graantje meepikken.