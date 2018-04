Alle nieuwe pistes in Bende-onderzoek leiden weer naar de rijkswacht

De speurders die het mysterie van de Bende van Nijvel moeten ophelderen, richten zich op nieuwe onderzoekspistes. Ze concentreren zich daarbij vooral op de vraag of er ex-rijkswachters bij betrokken waren. Dat Chris Bonkoffsky de Reus was, dat geloven ze niet meer.

Chris Bonkoffsky, de man die in 2015 op zijn sterfbed bekend zou hebben dat hij deel uitmaakte van de Bende van Nijvel, is niet langer het focuspunt van het onderzoek naar de Bende. De speurders geloven niet meer dat hij de Reus was, die in 1985 deelnam aan de raid op de Delhaize in Eigenbrakel. Het is na die overval dat de beroemde robotfoto nr. 19 werd ­gemaakt, waarin verschillende mensen Bonkoffsky herkenden.

“De piste van Bonkoffsky als Reus ligt van tafel”, zo klinkt het. De speurders hebben naar eigen zeggen geen enkel element gevonden dat bewijst dat hij deel uitmaakte van de Bende – op de verklaringen van de broer van Bonkoffsky over de biecht na.

Het speurdersteam, dat ondertussen uit 26 politiemensen bestaat, onderzoekt daarentegen al enige tijd nieuwe pistes. Die werden hen aangereikt via de 500 tips die na de grote media-aandacht eind vorig jaar binnenkwamen. Al in november 2017 bleek dat drie van deze tips bijzondere aandacht kregen.

Volgens onze informatie zouden de nieuwe pistes opnieuw naar ex-rijkswachters leiden. Ook de nieuwe onderzoekers onder leiding van het federaal parket geloven dus dat de Bendeleden in die kringen gezocht moeten worden.

Boos, niet opgelucht

Dat de piste Bonkoffsky verlaten is, verrast zijn familie. “Dit roept voor mijn cliënten meer vragen op dan dat het antwoorden geeft”, zegt Geert Lenssens, de advocaat van de broer aan wie Bonkoffsky gebiecht zou hebben. Opmerkelijk genoeg reageerde de familie niet opgelucht, maar verontwaardigd en boos.

“Omdat hier de indruk wordt gewekt dat de onderzoekers niet tot op het bot willen gaan. Dit zorgt voor onzekerheid. Mijn ­cliënten zijn moedig geweest en hebben altijd meegewerkt. Omdat ze de rouwperiode willen afsluiten, en daarom antwoorden willen.”

De familie blijft geloven dat Bonkoffsky wél de reus is. Ze wil dat een DNA-staal onderzocht wordt dat de familie zelf uit een polshorloge van Bonkoffsky haalde.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) meldde vorig jaar dat het DNA van Bonkoffsky in het dossier zit: hij stond in 2000 een speekselstaal af. “Maar we weten niet wat daarmee gebeurd is”, zegt Lenssens.

David van de Steen, overlevende van de raid in Aalst, vreest een doofpotoperatie: “Ik vraag me af hoeveel oud-rijkswachters nu op het onderzoek zitten. Is dit een opkuisactie? Ik ben mijn geloof in Justitie kwijt.” Zijn advocaat Jef Vermassen eist duidelijkheid. “Dat ze dan zeggen waarom ze geloven dat Bonkoffsky niet de reus is.”

Foto: phu

“Maar waarom zou zijn broer liegen?”

Denise Vandyck (58) viel opnieuw van haar stoel gisteren: haar ex zou dan toch niet de Reus zijn. Vanuit Nederland reageert ze opgelucht. “Ik kon maar blijven hopen. Leven met de gedachte dat je met een moordenaar getrouwd bent geweest, is ondraaglijk.”

Toch blijft de twijfel overheersen. “Ik ken P., de broer van Chris, goed. Waarom zou hij zoiets verzinnen? Waarom geloven ze hem plots niet meer? Tot de speurders mij opnieuw ondervragen en zeggen dat hij de Reus niet was, zal de akelige gedachte dat hij het toch was blijven overheersen.”

Toen de speurders op 20 oktober vorig jaar met een robotfoto van de Reus aan haar deur stonden, zei ze hen dat er geen twijfel mogelijk was. “Dat is Chris, 100 procent ­zeker.”

Al die tijd is ze blijven piekeren. Over het feit dat hij altijd zei dat hij áán de Bende werkte, dat hij agressief was, te veel dronk, dat hij extreemrechtse praat verkocht. En dat hij een wapen had, los van zijn dienstwapen bij de rijkswacht. “Toch was het in mijn hoofd onmogelijk dat net een rijkswachter achter al die gruwel kon zitten. Maar de gelijkenissen met de robotfoto’s zijn nu eenmaal niet te ontkennen.”