Leandro Trossard begint aan sollicitatie voor ‘Beste Speler van Play-off 1’: “Het WK? We hebben annulatieverzekering”

Stuit Club vanavond in Limburg nog eens op ‘een Edmilson’? Leandro Trossard is hetzelfde type flankaanvaller, zit ook in grote vorm en was in Play-off 1 ook al beslissend, tegen Standard en Anderlecht. Zonder zijn langdurige blessure had het zijn seizoen moeten worden, beseft het Limburgse raspaardje dat ook al genoemd werd door Roberto Martinez. En dat wellicht niet te houden is, beseft men bij Genk. Nu hij eindelijk topfit is, wil hij in ieder geval nog vijf matchen knallen.