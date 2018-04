Antwerpse ex-rector komt op voor SP.A

Ex-rector van de Universiteit Antwerpen Alain Verschoren (64) komt voor de SP.A op met de verkiezingen voor de Antwerpse provincieraad op 14 oktober. Hij zal samen met Antwerps gemeenteraadslid Monica De Coninck een lijstduwersduo vormen. Inga Verhaert, die vandaag gedeputeerde is voor de provincie Antwerpen, trekt samen met gedeputeerde Rik Röttger de lijst in het kiesarrondissement Antwerpen.

Het provinciaal SP.A-bestuur keurde de kandidatuur van Verschoren donderdagavond goed. Verschoren vervulde de laatste twintig jaar bestuursfuncties binnen de universiteit. Hij maakte in 2016 als rector plaats voor Herman Van Goethem.

“Nu ik de 65 nader, wil ik nog iets nuttigs doen voor de samenleving”, zegt Verschoren. “Toen de provinciaal SP.A-voorzitter en deputé Inga Verhaert mij vroeg of ik interesse had om op de lijst te staan, heb ik geen tien seconden nodig gehad om bevestigend te antwoorden.”

Inga Verhaert, die de lijst in Antwerpen samen met gedeputeerde Rik Röttger zal trekken, is opgetogen met het engagement van de voormalige rector van de Universiteit Antwerpen. “Ik ben heel erg blij met Monica en Alain op de provinciale lijst”, zegt Verhaert. “Ik ken ze beiden als ernstige beleidsmensen die weten wat het is om te besturen en ook het provinciale niveau naar waarde schatten. Los daarvan heb ik voor beiden ook persoonlijk een grote waardering. Alain ken ik als een van mijn eerste leidinggevenden die ook mee aan de wieg stond van een eengemaakte universiteit Antwerpen. Mijn respect voor Monica is bijzonder groot, ze is zonder meer een ijzersterke, dragende kracht binnen de partij.”

In kiesarrondissement Mechelen trekt Murat Öner de lijst en is Maya Detiège duwer, Tomas Sergooris is dan weer lijsttrekker in arrondissement Kempen met Caroline Gennez en Jan Bertels als duwers.