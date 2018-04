Ontsnapte gevangene en vriend opgepakt voor moord op verpleegkundige die haar onderdak had gegeven

Grobbendonk / Antwerpen / Olen - Het lichaam van de vermiste Christine Lenaerts (45) uit Grobbendonk is donderdagavond door een wandelaar aangetroffen langs een jaagpad in Olen. Uit de autopsie is gebleken dat ze gewurgd werd. De verpleegkundige van de gevangenis in Antwerpen was vorige week in opspraak gekomen nadat ze thuis een ontsnapte gevangene had opgevangen. Daarna was ze spoorloos verdwenen. Vanmorgen werden die gevangene en haar vriend gearresteerd in Spanje.

Christine Lenaerts (45), een verpleegkundige met meer dan twintig jaar dienst in de gevangenis van Antwerpen, was vorige week met onmiddellijke ingang geschorst omdat ze het weekend voordien een ontsnapte gevangene bij haar thuis had opgevangen.

Die gevangene, Ashley V.D.V. (33) uit Herentals, stond op het punt te trouwen in de gevangenis. Maar dat huwelijk is nooit doorgegaan, omdat de vrouw na een weekend penitentiair verlof niet naar haar cel was teruggekeerd.

Opnieuw gevlucht

Compleet overstuur belde ze twee weken geleden aan bij verpleegkundige Christine Lenaerts. Beiden zijn afkomstig uit dezelfde streek in Grobbendonk, maar ze kenden elkaar natuurlijk ook van in de gevangenis. Ashley zei dat ze een pak slaag had gekregen van haar vriend Marco L., een 43-jarige man uit Turnhout. Ze was op zoek naar onderdak. De verpleegkundige nam haar in huis, met de voorwaarde dat Ashley zich na het weekend aan de gevangenis zou aanbieden.

De twee trokken op maandag naar de gevangenis, maar bijna aangekomen sprong Ashley ineens uit de auto en nam ze opnieuw de vlucht. De gevangenisdirectie zag geen andere keuze dan de verpleegkundige onmiddellijk te schorsen, omdat ze niet meteen contact had opgenomen met de politie. Christine Lenaerts verklaarde dat ze in paniek was geschoten toen ze de toegetakelde Ashley zag.

Christine Lenaerts. Foto: RR

Tijdens dat weekend werd zij naar eigen zeggen ook bedreigd door de vriend van Ashley, Marco L. “Hij heeft me het hele weekend gestalkt en bedreigd aan de telefoon. Nu zit ik doodsbang thuis, met een honkbalknuppel binnen handbereik”, liet ze vorige week optekenen.

Spoorloos

Maar donderdag bleek ineens dat Christine Lenaerts sinds afgelopen zondagavond compleet spoorloos was. Ze had haar vader nog afgezet in Antwerpen, maar sindsdien gaf de vrouw geen teken van leven meer.

De politie zocht met man en macht naar de vrouw, die donderdagavond rond 20.30 uur door een wandelaar dood aangetroffen werd in de omgeving van het jaagpad langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen, aan de overzijde van de bedrijfssite van Umicore. Haar lichaam lag in het struikgewas, verstopt in het kreupelhout.

Alles wijst op moord, zei een goede bron aan onze redactie. Het parket begon daarop een moordonderzoek en zei dat “de vrouw meer dan waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gebracht”. De autopsie bevestigt dat: de vrouw werd gewurgd.

Vrijdagochtend rond 6 uur werden Ashley V.D.V. en Marco L., die internationaal geseind stonden, gearresteerd in Spanje. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Zij worden verdacht van de moord op de verpleegkundige. Er is een overleveringsverzoek ingediend om de twee naar België te krijgen. Over hun vermeende rol bij de dood van Lenaerts maakte het parket nog niets bekend.