Hallo Proximus TV: wordt analist nu een knelpuntberoep zonder Gert Verheyen en Franky Van der Elst?

Met de aanstelling van Gert Verheyen en Franky Van der Elst bij KV Oostende leek Proximus TV in één klap twee analisten te verliezen. Verheyen was zelfs het paradepaardje van hun analistenstal.

“We hebben nog geen akkoorden met nieuwe analisten, we zitten in een fase dat we wat dingen uitproberen”, zegt David Van Campenhout, chef sport bij Proximus TV. De aandachtige kijker zag onlangs Timmy Simons en Tim Matthys opduiken in de studio’s van Proximus.

Het nieuws dat Verheyen volgend seizoen hoofdtrainer wordt van KVO met Van der Elst als assistent heeft geen gevolgen voor het lopende seizoen. Na dit seizoen stopt Verheyen dan definitief als analist, Van der Elst doet komend seizoen wel nog studio-opdrachten (in de Champions League).