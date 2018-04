Waarom Willem-Alexander zo populair is

Koningsdag in Nederland. Koning Willem-Alexander wordt vandaag 51 en viert dat met zijn familie in ­Groningen. Het is ook vijf jaar geleden dat hij de troon ­besteeg. Vijf bewogen ­jaren, met de dood van zijn broer Friso, de vliegtuigcrash van de MH17, de commotie over zijn pintje met Poetin. Hoe staat Willem-Alexander er vandaag voor? “Nederland is klein, maar Willem-Alexander denkt graag groot.”