KV Oostende wil ‘de Elias Cobbaut van 2017’ weghalen bij Club Brugge, impasse rond Coosemans

Nu Gert Verheyen officieel trainer wordt van KV Oostende wil de kustclub snel enkele transfers realiseren. KVO toont niet alleen interesse in KV Mechelen-doelman Coosemans, maar ook in Jordi Vanlerberghe (21), de verdediger/middenvelder van Club Brugge die daar weinig aan spelen toekomt. Vorige zomer stonden de topclubs nochtans in de rij voor hem.

Vanlerberghe was de Elias Cobbaut van 2017: jonge Belg, topjaar bij zijn club en gegeerd door de topclubs

Jordi Vanlerberghe was de Elias Cobbaut van 2017. De jonge Belg kende toen een topjaar bij KV Mechelen en de topclubs drongen aan. Malinwa bereikte een akkoord met AA Gent, maar Vanlerberghe wilde alleen naar Club Brugge en verhuisde voor 1,9 miljoen naar Jan Breydel.

Ondanks zijn polyvalentie – verdediger/middenvelder – mocht Vanlerberghe dit seizoen maar zes keer meedoen bij blauw-zwart en speelde hij alleen tegen Kortrijk op speeldag 4 de 90 minuten uit. In januari probeerde Malinwa hem nog terug te huren, maar dat mislukte.

KV Oostende beschikt nu over betere papieren. Gert Verheyen kent Jordi Vanlerberghe nog van bij de Belgische U19 en had daar al lof voor hem. “Leergierig, groot, scorend vermogen. Hij heeft nog groeimarge en er staat een goeie kop op”, zei Verheyen toen.

Oostende kan hem wel gebruiken aangezien het met Jali en Siani al twee controlerende middenvelders verloor en ook verdedigers als Rozehnal, Bossaerts en Milic volgend seizoen niet meer in de Versluys Arena te zien zullen zijn.

Vraag is alleen aan welke voorwaarden Club Brugge Vanlerberghe eventueel wil laten gaan. Zal Club – dat ook op zijn aantal Belgen moet letten – hem met verlies verkopen? Voor minder dan 1,9 miljoen euro, dus? Wellicht niet. De tweevoudige belofte-international heeft in Brugge nog een contract tot 2021. KVO-voorzitter Peter Callant is geen voorstander van huren, maar zal misschien niet anders kunnen.

Coosemans nog te duur

Het kunnen nog intense onderhandelingen worden, net zoals voor doelman Colin Coosemans (26) van KV Mechelen. Oostende is fel geïnteresseerd, maar Malinwa wil minstens 1,5 miljoen euro. Dat vindt KVO voorlopig te duur en dus is er momenteel een impasse. Een compromis zou kunnen zijn dat de kustploeg naast een transfersom ook een speler in ruil naar Mechelen stuurt. Een andere oplossing is dat Oostende voor een andere keeper kiest. Er is een plan B voor Coosemans die trouwens ook naar het buitenland kan.