Waarom toppolitiek een aanslag op je gezondheid is

Zelf klagen ze er niet over, maar toppolitici leiden een leven tegen een rotvaart en kloppen dagen van 15 uur en meer. Soms loopt het dan eens fout, zoals bij Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), die deze week voor de tweede keer onwel werd in het parlement. “Probleem is dat alles in de politiek tegen 200 km per uur gebeurt”, zegt Hilde Crevits (CD&V). “Wij zijn nu eenmaal competitief”, zegt haar partijgenoot Kris Peeters.