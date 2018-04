Brad Pitt gaat Weinstein-schandaal verfilmen en heeft nu al heibel met advocaten

De misbruikaffaire rond Hollywoodbons Harvey Weinstein (66) smeekte om een verfilming, en het heeft niet lang geduurd voor een kandidaat-producent zich meldde. Niemand minder dan Brad Pitt (54) heeft met zijn productiehuis Plan B de rechten op het verhaal van twee journalistes van The New York Times gekocht. Die reporters, Jodi Kantor en Megan Twohey, brachten als eersten het nieuws over Weinsteins grensoverschrijdend gedrag en wonnen vorige week een Pulitzerprijs voor hun berichtgeving over de affaire.

Een scenario of regisseur is er nog niet, maar in de VS zorgt het filmproject nu al voor controverse. Want Weinstein, die aangeklaagd is voor seksuele intimidatie en machtsmisbruik, werd nog niet veroordeeld. Reden genoeg voor zijn advocaten om in actie te schieten. “Harvey is bang voor zijn portrettering in de film”, aldus bronnen in Hollywood. “Hij wil niet nog hoger aan de schandpaal genageld worden door zijn ex-collega’s.”

Maar Pitt en Plan B zijn niet zinnens hun plannen te wijzigen. “De focus komt niet te liggen op Weinstein, maar op de journalisten. Plan B staat garant voor topproducties, dus het verhaal wordt waarheidsgetrouw gebracht.”

Eerder maakte Pitt met zijn productiehuis al Oscarwinnende films als 12 Years a Slave en Moonlight. De acteur werkte zelf vier keer samen met Weinstein, onder andere aan Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds. Pitt zou Weinstein ooit geconfronteerd hebben met zijn ontoelaatbaar gedrag, nadat hij Pitts toenmalige vriendin Gwyneth Paltrow lastiggevallen had in een hotelkamer.