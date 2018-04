CLUBNIEUWS. De Boeck haalt uit naar spelers, positiewissel bij Club en twee aanwinsten voor KV Mechelen

De zesde speeldag van de play-offs staat voor de deur. Bij KV Kortrijk kregen ze een originele preek van coach Glen De Boeck, terwijl men bij KV Mechelen twee transfers realiseerde. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Sylla tankt vertrouwen bij beloften

Yves Vanderhaeghe liet Mamadou Sylla woensdagavond bij de beloften opdraven tegen KV Oostende. Onder het toeziende oog van de Gentse coach had de ­Senegalees met twee goals een groot aandeel in de vlotte 3-0-zege.

In het openingskwartier werd de bedrijvige Avila neergehaald in de zestien, Sylla zette de elfmeter feilloos om. Na rust glipte de aanvaller door de buitenspelval en liet de uitgekomen doelman geen schijn van kans (2-0). Koita zette de eindstand op het ­scorebord. (ssg)

ANTWERP. Turkse interesse voor Bolat

Het sterke seizoen van Sinan Bolat (29) in doel bij Antwerp heeft de interesse gewekt van enkele Turkse eersteklassers. De coach van Kasimpasa kwam Bolat al eens scouten in de derby tegen Beerschot. De middenmoter uit Istanbul is echter niet de enige club die eraan denkt om Bolat terug naar Turkije te halen. Van 2014 tot 2015 speelde Bolat al eens anderhalf seizoen in zijn vaderland bij Kayserispor en Galatasaray. Bolat heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Antwerp. (thst, gegy)

CLUB BRUGGE. Diatta verwijst Cools opnieuw naar de bank

Een verrassing is het niet echt, maar Dion Cools moet vanavond opnieuw op de bank plaatsnemen. Afgelopen zondag tegen Standard ging hij twee keer cruciaal in de fout en ook op Anderlecht tekende hij voor een misser. Die fouten betaalt hij nu opnieuw cash, want Krépin Diatta krijgt zijn tweede basisplaats van Ivan Leko, die al toegaf dat Cools na zijn contractverlenging kampt met decompressie.

Mitrovic is genezen van zijn hamstringblessure en start op de bank. De Kroatische verdediger legt het af tegen Benoît Poulain, die met zijn ervaring en présence de verdediging de nodige rust moet geven na de vier tegengoals van vorig weekend. (jve)

KV KORTRIJK. Spelers moe? Toon eens een filmpje van je tuinman

Bij KV Kortrijk klaagden verschillende spelers na de wedstrijd op Zulte Waregem over vermoeidheid. Dat schoot hun coach Glen De Boeck in het verkeerde keelgat. “Moe van wat? Van anderhalf uur te trainen per dag en één wedstrijd in de week? Ik vind dat ongelooflijk. Dus roep ik hen tot de orde.” En dat deed hij op een originele manier. Door zijn tuinmannen te filmen en dat filmpje aan zijn spelers te tonen.

“Gisteravond waren die tuinmannen om 19 uur nog bezig en vanochtend stonden ze om 7 uur alweer in mijnen hof. Ik heb hén niet horen klagen dat ze moe zijn. Toen ze hoorden waarom ik een filmpje van hen wilde maken, lachten ze me vierkant uit. Vermoeidheid bij voetballers, het irriteert me mateloos”, aldus De Boeck.

Bij Kortrijk is het nog niet duidelijk of Yevhen Makarenko ­zaterdag op het veld zal staan. De Oekraïner sukkelt al enkele weken met zijn achillespees en wordt deze week behandeld door Lieven Maesschalck.

“We proberen dat op de juiste manier te beheren”, zegt coach Glen De Boeck. “Ook Anderlecht (waar Makarenko volgend seizoen speelt, nvdr.) volgt de blessure op. Ik moet nog met Yevhen praten om te ­kijken of hij zich voor de volle 100 procent kan geven dit weekend.” (gco)

KV MECHELEN. Castro en Storm naar Malinwa

KV Mechelen legt doelman Bram Castro (35) vast, einde contract bij Heracles, en ook Nikola Storm komt over. De 23-jarige winger wou Club Brugge na twee uitleenbeurten definitief ver­laten en kon ook bij OHL tekenen, waar hij nu op huurbasis uitblinkt. Maar hij kiest voor Malinwa.

Bij KV Mechelen ­mogen doelman An­thony Moris en winger ­Andy Kawaya weg. ­Ahmed El Messaoudi gaf zelf aan dat hij weg wil, het bestuur zoekt mee een oplossing. (dvd, mah)

STVV. De Norre niet tegen Oostende

Casper De Norre zal niet met STVV aantreden tegen Oostende. Zijn moeder overleed in de nacht van woensdag op donderdag na een ­slepende ziekte. Naast De Norre ontbrak alleen ­Cristian Ceballos gisteren bij de Kanaries op de donderdagtraining. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Tester Bizimana al derde aanwinst

Waasland-Beveren ­presenteerde gisteren al zijn derde versterking voor het nieuwe seizoen. Zo tekende Djihad Bizimana (21) een contract voor drie seizoenen met optie op de Freethiel.

De Rwandese verdedigende middenvelder was anderhalve week op proef bij Waasland­Beveren, waar hij de sportieve staf kon overtuigen van zijn kwaliteiten. De jonge Rwandees kan overigens ook al wat adelbrieven voorleggen. Zo heeft hij al 20 interlands op zijn naam. Hij komt over van APR FC Kigali uit Rwanda. (whb)