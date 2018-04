Historische ontmoeting tussen Noord- en Zuid-Koreaanse leiders: “Een nieuwe geschiedenis begint nu”

Kim Jong-un is vrijdag om 9.30 uur lokale tijd (2.30 uur Belgische tijd) over de grens met Zuid-Korea gewandeld. Hij is de eerste Noord-Koreaanse leider die de grens naar het zuiden oversteekt sinds de oorlog van 1950-1953. Hij schudde er de hand met president Moon Jae-in, die meent dat “de lente misschien aangekomen is”.

Aan de overkant van de demarcatielijn stond de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in Kim op te wachten. Beide leiders schudden elkaar de hand. Op verzoek van Kim staken ze daarna hand in hand ook samen even de grens naar Noord-Korea over, om vervolgens weer terug over de drempel naar het zuiden te wandelen. Daar stond een erehaag hen op te wachten.

Foto: REUTERS

Moon en Kim houden vrijdag een historische top over de situatie op het Koreaanse schiereiland. De leiders van Zuid- en Noord-Korea - die technisch gezien nog steeds in oorlog zijn - ontmoeten elkaar in Panmunjeom, het dorp in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de niet-geformaliseerde wapenstilstand tussen beide Korea’s werd ondertekend.

Een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de historische bijeenkomst is het nucleaire programma van Noord-Korea, de grootste bron van spanning tussen beide landen. In de aanloop naar de top kondigde Pyongyang aan dat het zijn kernproeven en rakettests zou beëindigen. Experts twijfelen evenwel aan de reële bedoelingen van Kim Jong-un.

Hereniging

Het officiële Noord-Koreaanse staatspersagentschap gaf donderdag bij het vertrek van Kim vanuit Pyongyang alvast aan dat hij “openhartig met Moon Jae-in zal discussiëren over alle kwesties die zich voordoen bij het verbeteren van de inter-Koreaanse betrekkingen en het bereiken van vrede, welvaart en hereniging van het Koreaanse schiereiland”.

De eigenlijke gesprekken tussen Moon en Kim begonnen om 10.30 uur lokale tijd (3.30 uur Belgische tijd). Na hun onderhoud lunchen beide leiders elk apart, om vervolgens in de namiddag samen een herdenkingsboom te planten. Om 18.30 uur zal het duo samen dineren en een afscheidsceremonie bijwonen.

“De lente is misschien aangekomen op het Koreaanse schiereiland”, zei Moon voor aanvang van de gesprekken. Net daarvoor pende Kim nog “Een nieuwe geschiedenis begint nu - op het startpunt van geschiedenis en het tijdperk van vrede” neer in het gastenboek van het zogenaamde vredeshuis in Panmunjeom.

Voor aanvang van de formele gesprekken aan de ovale tafel in het vredeshuis namen beide leiders beurtelings het woord. Kim - die naast zijn jongere zus Kim Yo-jong zat, die dit jaar al naar de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang afzakte - gaf te kennen dat de ontmoeting “verloren tijd kon inhalen” en dat hij hoopt dat de gesprekken tot iets leiden. Hij grapte ook over de noedels die hij uit Pyongyang had meegebracht voor het diner later op vrijdag.

Moon noemde de beslissing van Kim om de grens over te steken “moedig” en een “symbool van vrede”. Hij uitte zijn hoop op “eerlijke gesprekken” die leiden tot een “moedige overeenkomst”.

De leiders van Zuid- en Noord-Korea ontmoeten elkaar in Panmunjeom. Foto: REUTERS

Foto: AP