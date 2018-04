Mourinho in het verweer omdat hij na De Bruyne en Lukaku ook Salah niet moest hebben: “Een zoveelste leugen”

Het aureool van “The Speciale One” is José Mourinho al een tijdje kwijt. Geen titel of Europees succes dit jaar voor Manchester United en de Portugees wordt steeds vaker geconfronteerd met foute keuzes uit het verleden. Want was hij niet de man die bij Chelsea mannen als Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne én Mo Salah doorstuurde? “Dat is pertinent niet waar”, reageert hij gepikeerd.

Hij zal het zelf ontkennen maar het kan niet anders dan pijn doen bij Mourinho: Manchester City walste over de tegenstand in de Premier League dankzij regisseur Kevin De Bruyne en Liverpool staat met anderhalf been in de finale van de Champions League dankzij topschutter Mo Salah. Dat moét pijn doen, want laat dat nu net twee spelers zijn die hij destijds als coach van Chelsea niet moest hebben. Net als Romelu Lukaku overigens, maar met de Belgische spits heeft hij zich ondertussen verzoend want de twee zijn weer herenigd op Old Trafford en strooien wekelijks met lof naar elkaar. Maar De Bruyne en Salah? Echt...?

The Beatles

Toegegeven, het is relatief. Denk maar aan de legendarische muziekproducent Dick Rowe. Die stuurde destijds The Beatles door omdat “het geluid niet mooi was en gitaarmuziek toch voorbij was”... Een flater, zeker, maar hij is wel ook de man die de Rolling Stones, Van Morrison en Tom Jones lanceerde. Met andere woorden: het kan niet altijd raak zijn.

Toen Mourinho in juni 2013 terugkeerde naar Chelsea, had technisch directeur Michael Emenalo al youngsters Kevin De Bruyne (21) en Romelu Lukaku (20) aangeworven. In januari 2014 kwam daar ook de Egyptenaar Mo Salah (22) bij.

De Bruyne werd een half jaar later al verkocht aan Wolfsburg voor 22 miljoen euro, de Duitse club cashte anderhalf jaar later echter 76 miljoen toen Manchester City kwam aankloppen. Lukaku werd dan weer uitgeleend aan Everton, dat hem later ook definitief zou overnemen en drie jaar later voor 85 miljoen euro zou verkopen aan... het United van Mourinho. Salah ten slotte mocht slechts dertien keer opdraven onder Mourinho vooraleer hij werd uitgeleend aan Fiorentina en later ook zou worden verkocht aan AS Roma in 2016, dat hem deze zomer voor 42 miljoen verkocht aan Liverpool...

“Ik verkocht Salah niet, ik kocht hem”

De huidige De Bruyne, Lukaku en Salah in één ploeg: het zou meteen een Dream Team zijn. En dat dat niet doorging bij Chelsea komt allemaal door de nukken van The Special One? Mourinho reageerde gepikeerd op die berichten:

“Het is het zoveelste onrecht dat over mij wordt gezegd”, aldus Mourinho. “Mensen zeggen dat ik degene was die Salah verkocht, maar het is juist het tegenovergestelde. Ik kocht Salah. Ik was degene die Chelsea zei dat ze Salah moesten kopen.”

“Maar hij kwam als een klein kind, fysiek was hij er niet klaar voor en mentaal was hij er niet klaar voor. Ook buiten het voetbal was hij verloren. We hebben daarom besloten hem uit te lenen en hij heeft daar ook zelf om gevraagd. Hij wilde meer minuten spelen, volwassen worden. En bij Fiorentina is hij volwassen geworden. Maar Chelsea heeft besloten hem te verkopen, oké? En wanneer ze zeggen dat ik degene was die hem verkocht heeft, dan is dat een leugen. Ik kocht hem. Ik stemde erin toe hem uit te lenen omdat ik dacht dat het nodig was voor hem en ik dacht dat Chelsea al genoeg vleugelspelers had. Sommigen van hen zijn er nog steeds zoals Willian en Eden Hazard.”

Pijnlijke quote uit 2015

De transferstrategie van Chelsea werd in die tijd inderdaad bepaald door technisch directeur Emenalo, algemeen directeur Marina Granovskaia en voorzitter Bruce Buck, allemaal onder supervisie van eigenaar Roman Abramovich. Iets wat zowel bij Mourinho als bij zijn opvolger Antonio Conte voor de nodige frustraties zorgde (en nog steeds zorgt). Maar... het was wel Mourinho die de drie (jonge) spelers in kwestie niet genoeg vertrouwen/speelgelegenheid gaf.

Een frapante quote uit 2015 keert nu dan ook als een boomerang terug in zijn gezicht: “Salah? Ik zie zijn toekomst elders. Ofwel wordt hij uitgeleend ofwel wordt hij verkocht voor een bedrag dat we graag aanvaarden. We hebben al vijf vleugelspelers en het is beter dat Salah niet terugkeert.”

“Hij scoort tegen iedereen, behalve tegen ons”

Waren ze inderdaad toen gewoon nog te jong of had Mourinho hen toch meer kansen moeten geven? We zullen het nooit weten, maar Mourinho zelf weet één ding: zijn fout was het niet dat ze niét doorbraken bij Chelsea...

“Maar dat doet er niet toe”, besluit Mourinho. “Waar het om gaat is dat hij een fantastische speler is en ik ben erg blij met alles wat hem nu overkomt. (fijntjes) En vooral omdat hij tegen iedereen scoort, behalve in de twee wedstrijden tegen ons.”

