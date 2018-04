Bijna 1.500 bewakingsagenten mogen wapen dragen

Van de 18.885 bewakingsagenten zijn er op dit moment 1.468 in het bezit van een geldige vergunning om een wapen te dragen. Dat is er ruim 1 op de 13. Maar de bewakingsfirma’s zien dat aantal liever niet stijgen, schrijft De Tijd vrijdag.

“Na de aanslagen van 22 maart 2016 kwamen er vragen om bewapende agenten voor de deur te plaatsen om terroristen buiten te houden. Maar dan maak je van die bewakingsagenten hooguit een schietschijf. De meerwaarde van bewakingsagenten is preventief. Ze zien sneller verdachte omstandigheden en melden dat aan de juiste instanties. Ze zijn ook een afschrikking voor mensen met kwade bedoelingen”, zegt Jan Cappelle, de topman van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen. Bewapening moet de uitzondering blijven, stelt Cappelle.

Op 10 november vorig jaar is de wet op de private veiligheid uitgebreid en kregen de bewakingsfirma’s meer bevoegdheden. “Maar net als in de oude wet over de private veiligheid blijft het uitgangspunt dat private bewakingsactiviteiten in principe ongewapend worden uitgeoefend. De mogelijkheid om geweld en dwang te gebruiken, blijft voorbehouden voor politieagenten”, stelt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.