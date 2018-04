Antwerps vastgoedbedrijf Luxestate failliet: villa van de baas is er te veel aan

Antwerpen / Boechout -

Vastgoedbedrijf Luxestate, een grote speler in het Antwerpse, is failliet. “Vooral door één pand is het bedrijf in de problemen gekomen”, zegt de curator. Het gaat om een villa in Boechout van het bedrijf, waar de CEO zelf zijn intrek in zou genomen hebben. Ze staat nu te koop voor 2,3 miljoen.