25 jaar geleden stortte de volledige nationale ploeg van Zambia neer in zee: een drama dat nooit werd opgehelderd

Op 27 april 1993 vonden in het Gabonese Libreville bij een vliegtuigramp achttien spelers van de nationale ploeg van Zambia, op weg naar Senegal, de dood. PSV’er Kalusha Bwalya en Anderlecht-speler Charly Musonda zaten per toeval niet op de ‘vliegende doodskist’. Reconstructie van een drama dat nooit werd opgehelderd, maar dat een land tot vandaag diep in het hart heeft getroffen. “ Zij lieten het leven om ons land, moeder Zambia, roem te brengen.”